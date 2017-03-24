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Kosova'da toplu mezar bulundu

Kosova'nın Prizren şehrindeki Ortodoks Mezarlığı’nda beş kişinin ceset kalıntısı bulundu.

24.03.2017 - 12:54
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Kosova Adli Tıp Kurumu Müdürü Arsim Gerxhaliu, basına yaptığı açıklamada Prizren’de cesetlerin bulunduğunu teyit etti.

KAYIP KİŞİLER ŞÜPHESİ

Prizren’de bulunan ceset kalıntıları otopsi ve DNA testi için adli tıp kurumuna gönderildi. Beş ayrı mezarda yapılan kazı çalışmaları sonucu bulunan cesetler kalıntılarının kayıp kişilere ait olduğu şüphesi üzerinde duruluyor.

KAZI ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Perşembe sabah erken saatlerde başlayan kazı çalışmaları gün boyu devam etti. Ceset kalıntıların kime ait olduğu yapılacak DNA testinin ardından belli olacak. Kazı çalışmalarında, Priştine ve Belgrad kayıp kişiler komisyonları temsilcileri ile EULEX yetkilileri de yer aldı.

Kosova'da toplu mezar bulundu

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