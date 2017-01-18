Kosova'da vatandaşlıktan çıkmak için rekor başvuru

Kosova'nın güneyinde yer alan ve Kosovalı Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Prizren'de Avrupa'da yaşayan 350'ye yakın vatandaşın, Kosova vatandaşlığından çıkmak için resmi olarak başvuruda bulunduğu belirtildi.

HER GEÇEN GÜN SATIŞLAR DÜŞÜYOR

Uzun yıllar esnaflık yapan Yonuz Rada'da kendisi işlettiği çeyiz dükkânında DHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'da her geçen gün satışların düştüğünü söyledi. Fabrikaların kapanmasıyla işsizliğin her geçen gün arttığını söyleyen Rada, Kosova'ya yatırım yapılmadığı takdirde işsizliğin her geçen gün daha da kötüye gideceğinin altını çizdi.

GENÇLERİN ÇÖZÜMÜ AVRUPA ÜLKELERİ

Çin mallarının piyasaya girmesiyle birlikte küçük esnafın büyük sıkıntıda olduğunu belirten Rada, iş bulamayan gençlerin çözümü Avrupa ülkelerine kaçmakta bulduğunu söyledi.

BALON SATARAK GEÇİNİYOR

Prizren'in Şadırvan Meydanı'nda balon satarak hayatını idame ettirdiğini söyleyen Hilmi Kitmir, birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu ancak işe alınmadığını söyledi. Sabah erken saatlerde Şadırvan Meydanı'na çıkıp balon sattığını söyleyen Kitmir, gelecekten umutlu olduğunu söyledi.