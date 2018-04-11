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Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

MİT'in, Kosova'da düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirilen FETÖ'cüler tutuklandı.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 23:53..
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Kosova'da yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Kosova'da MİT'in düzenlediği operasyonla yakalanan ve Türkiye'ye getirilen 6 FETÖ'cü hakim karşısına çıktı. Yapılan duruşma sonunda 6'sı da tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Türkiye’ye getirilen, örgüt üyelerinden Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, savcılıkça yapılan sorgularının ardından ’silahlı terör örgütü yöneticiliği ve uluslararası casusluk’ suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Nöbetçi hakimlikte sorgu işlemlerine devam edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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