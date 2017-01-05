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Kosovalı eski başbakan Fransa'da gözaltına alındı

Kosova'nın eski başbakanlarından Ramush Haradinaj, Fransa'da gözaltına alındı.

AA | 05.01.2017 - 06:23
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Kosova'daki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesinin komutanlığını yapan ve halen muhalefetteki "Kosova Geleceği İçin İttifak"ın (AAK) genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj'ın, Sırbistan makamlarının çıkardığı uluslararası yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

AİLESİ DE DOĞRULADI

AAK Milletvekili Time Kadrijaj, Haradinaj'ın gözaltına alındığının ailesi tarafından da doğrulandığını ifade etti.

"ADALETSİZ VE KABUL EDİLEMEZ"

AAK'den yapılan açıklamada ise Haradinaj'ın Sırbistan tarafından 2004 yılında çıkarılan yakalama kararı doğrultusunda, Fransa'nın doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alındığı belirtilirken, bunun adaletsiz ve kabul edilemez bir eylem olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Haradinaj'ın serbest bir şekilde seyahat etmesinin sağlanması için Fransız makamlarına çağrıda bulunulurken, AB ülkelerinden de Kosovalı yetkililerin serbest bir şekilde dolaşımının engellenmemesi talep edildi.

Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

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