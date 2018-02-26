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Kosova’nın Strazburg Başkonsolosluğuna saldırı

Kosova’nın Strazburg’daki Başkonsolosluğuna saldırı düzenlendi. Saldırıda, Kosova bayrağı ile devlet amblemi çalındı.

DHA | 26.02.2018 - 17:50..
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Kosova’nın Strazburg’daki Başkonsolosluğuna hafta sonu düzenlenen saldırıyı Konsolos Edon Cana, Facebook hesabından duyurdu.

"DÜŞMANLARIMIZI RAHATSIZ EDİYOR"

Cana, "Hafta sonu, Starzburg’daki Kosova Başkonsolosluğu saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Kosova bayrağı ile devlet amblemi çalındı. Kosova Devleti sembolleri düşmanlarımızı rahatsız ediyor. Fransız yetkililerine olayla ilgili başlattıkları inceleme için teşekkür ederiz. Faillerin en kısa sürede yakalanacağına inancım tam." dedi.

Kosova’nın Strazburg Başkonsolosluğuna saldırı

"KOSOVA EGEMENLİĞİNE DÜZENLENEN BİR SALDIRIDIR"

Saldırı Kosova Hükümeti tarafından sert bir dille kınandı. Kınama metninde, "Hafta sonu Starzburg’daki Kosova Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırı, Kosova egemenliğine düzenlenen bir saldırıdır. Bu kabul edilemez bir eylemdir. Kosova Cumhuriyeti egemen bir devlettir ve uluslararası yasalar ile hukuka saygı göstererek, uluslararası ilişkilerde barış ve istikrarın önemli bir etmeni olarak sorumlulukla çalışmaktadır." denildi ve Fransız güvenlik organlarına olayın bir an önce aydınlatılması çağrısı yapıldı.

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