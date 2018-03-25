İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından metrobüslerde her gün ilginç bir görüntüye tanıklık etmek mümkün. Hemen önceki akşam metrobüste görülen genç bir kadın da yolculara ilginç anlar yaşattı.

Kostüm partisine metrobüsle giden kız VİDEO

Garip kostümü, korkutan kulakları ve yüzünü perdeleyen makyajıyla görenler ne olduğunu anlayamadı. Kendi kendine konuşan ve bir takım değişik hareketler yapan görenlerde tedirginliğe neden oldu.

SANAT İÇİN KULAKLARINI UZATTI

Sosyal medyada yapılan yorumlarda kadının günlük hayatında da böyle giyindiği iddia edilirken diğer yandan çeşitli aksesuar ve kostümler ile anime, manga film, oyun ve kitaplarındaki karakterlerin taklit edildiği Japon kökenli 'cosplay' adlı performans sanatını sergilediği konuşuluyor.

Bizim tahminimiz ve umudumuz kostüm partisine metrobüsle gidiyor olması yönünde.

Yolun açık olsun uzun kulaklı kız.