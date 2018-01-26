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Kötü koku üzerine harekete geçen polis erkek cesedi buldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde vatandaşlar kötü koku üzerine polise ihbarda bulundu. Harekete geçen emniyet ekipleri erkek cesedi buldu.

İHA | 26.01.2018 - 23:48..
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Osmangazi ilçesine bağlı Hocahasan Mahallesi Akmut sokakta meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre mahalle sakinleri sokaktaki bir evden gelen yoğun koku ve kapının altından sızan suyu fark ederek durumu polise bildirdi.

Kötü koku üzerine harekete geçen polis erkek cesedi buldu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbarı değerlendiren polis ekipleri söz konusu ikameti kontrol etti. Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler evde bir erkek cesedi ile karşılaştı. 55 yaşındaki A.K.’ye ait olduğu tespit edilen ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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