Kötü kokudan şikayetçi olununca öldüğü ortaya çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar mahallesinde, bir apartmanın ikinci katındaki 75 yaşındaki Mustafa Kıy’a ait daireden kötü kokular gelmeye başlayınca, şüphelenen alt komşu durumu 112 Acil Servise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Mustafa Kıy’ın yatak odasında yerde uzandığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolün ardından adamın henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybettiğini belirledi.

15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra olay yeri polis inceleme ekipleri, yaptığı incelemede, şeker hastalığı olan adamın 15 gün önceden hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Kıy’ın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

KOKUYA DAYANAMADILAR

75 yaşındaki adamın cesedinin çıkarıldığı sırada, çevrede bulunan vatandaşların kokudan dayanmayarak, ağız ve burunlarını kapattığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.