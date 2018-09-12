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Kovuk Kemer restore ediliyor

16’ncı yüzyılda yapılan Mimar Sinan eseri ‘Kovuk Kemer’ restorasyonu için 20 milyon lira harcanacak.

İHA | 12.09.2018 - 14:07..
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16’ncı yüzyılda yapıldığı belirtilen, İstanbul Eyüpsultan’da bulunan 408 metre uzunluğa, 35 metre yüksekliğe sahip olan mimarlığını Mimar Sinan’ın yaptığı Kovuk Kemer restore ediliyor.

20 MİLYON LİRAYA MÂL OLACAK

Restoresi yaklaşık 20 milyon liraya mâl olacak olan Eğri Kemer, Kovuk Kemer ve Kırık Kemer gibi isimlerle anılan kemer ise havadan görüntülendi. Görüntülerde 3 katında toplam 31 farklı kemer gözünün bulunduğu tarihi kemerin belirli gözlerindeki yıpranmalar dikkat çekti.

Kovuk Kemer restore ediliyor

ÇALIŞMALAR 2020 YILINDA TAMAMLANACAK

Havadan çekilen görüntülerde tarihi kemerin duvarlarındaki bazı taşların da kırık olduğu görüldü. Restorasyon çalışmaları İSKİ tarafından yürütülen kemerdeki çalışmaların 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor. Uzman bir heyetin de destek verdiği restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi yapının gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarılması sağlanacak.


Kovuk Kemer restore ediliyor

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