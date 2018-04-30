Köy çocuklara okul öncesi eğitim için gönüllü oldu

Atatürk İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmenliği yapan Bedia Kiren, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 'Sevgi Çiçeği' adlı bir proje hazırladı.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK YAPIYOR

Farklı sebeplerle okul öncesi eğitim alamayan köy çocuklarına gönüllü olarak eğitim verilebilmesinin amaçlandığı proje kapsamında Bedia Kiren, kentteki kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşların desteğiyle köy konağını sınıfa dönüştürdü.

HAFTADA İKİ GÜN KÖYE GELİYOR

Konağın bahçesine oyun parkı kurulmasını da sağlayan gönüllü öğretmen Bedia Kiren, haftada iki gün kent merkezinden köye gelerek, köyde yaşları 3 ile 6 arasında değişen 7 çocuğa okul öncesi eğitim vermeye başladı.

Bunun yanı sıra köyde yaşayan diğer çocukların da hayatına dokunan Kiren, çocukların eğlenceli zaman geçirebilmeleri için köyde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

SİNOP'TA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ZORUNLU DEĞİL

Bedia Kiren, Sinop'un okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu iller arasında yer almadığına işaret etti. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan çocukların söz konusu eğitimden mahrum kalabildiklerini dile getiren öğretmen Bedia Kiren, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ve bu nedenle kendisinin de gönüllü olarak bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu anlattı.

"SEVGİ ÇİÇEĞİ ADLI PROJEYİ HAZIRLADIM"

Çocukların gelişimlerinin yüzde 80'inin 0-6 yaş döneminde tamamlandığına vurgu yapan Bedia Kiren, "Ben bu anlamda özellikle kırsal kesimde eğitimden yararlanamayan çocuklara faydalı olmak istedim. Çünkü köylerdeki velilerimiz bütün gün bahçede veya farklı bir yerde çalışıyorlar. Dolayısıyla çocuklarının gelişimlerine fazla bir katkı sağlama fırsatları olmuyor. Bazı çocuklarımız söz konusu eğitimi alabiliyor ama bazıları mahrum kalıyorlar. Ben de, 'Mahrum kalan çocuklarımıza nasıl eğitim verilebilir?' noktasında bir çalışma yaptım. 'Sevgi Çiçeği' adlı bir proje hazırladım" dedi.

YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYOR

Bedia Kiren, söz konusu projesinin il genelinde yaygınlaşmasını arzuladığını, buna yönelik bazı çalışmaların yapıldığını da söyledi.

