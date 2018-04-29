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Köy çocukları Anadolu hayatını fotoğrafladı

Erzurum'da köy çocukları 'Anadolu'da Hayat' konulu fotoğraf sergisi düzenleyerek, kendi yaşamlarını aktaran kareleri vatandaşların beğenisine sundu.

AA | 29.04.2018 - 10:36..
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Erzurum'da köy çocuklarının fotoğraf çalışmalarının yer aldığı 'Anadolu'da Hayat' konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Yakutiye Medresesi'nde açılan sergide, Horasan İlçesi Atatürk İlkokulu Fotoğrafçılık Kulübüne üye öğrencilerin yaşamlarını sürdürdükleri mahallelerdeki obje ve nesneleri fotoğraflayarak yaptıkları çalışmalar yer aldı.

Köy çocukları Anadolu hayatını fotoğrafladı

Sergi koordinatörü Elif Şakar, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencileriyle fotoğrafçılık faaliyetlerini yürüttüklerini anlatarak, şunları söyledi,

Elif Şakar, "Sergimizde, öğrencilerimizin deklanşöre basarak kendi yaşadıkları çevre ve mahalleye ilişkin fotoğrafları sergiledik. Projedeki amaç, öğrencilerimizin özgüvenini geliştirerek sosyal bireyler olmalarını sağlamak, fotoğraf yardımıyla sanatsal bakışını geliştirmektir. Aynı zamanda öğrencilerimiz, sadece fotoğraf çekmek değil, fotoğrafların öyküsünü yazma, renk düzenleme ve doku çalışması hakkında bilgi edinecek. Sergiden elde edilen maddi ve manevi kazancı okulumuzdaki dezavantajlı öğrencilere yönelik etkinliklerde kullanacağız" dedi.

Köy çocukları Anadolu hayatını fotoğrafladı


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