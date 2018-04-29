Köy çocukları Anadolu hayatını fotoğrafladı

Kılıçdaroğlu: Ekonomiyi bunlar değil tefeciler yönetiyor

1 Fransa’da mecburi askerlik geliyor Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim kampanyasında vadettiği genç kadın ve erkeklere mecburi askerlik hayata geçiyor.

2 YKS, Mardin Kızıltepe'de de yapılacak ÖSYM Yönetim Kurulu, tercihte bulunan ancak yetersiz kapasite nedeniyle Mardin merkezde sınava alınamayacak adaylar olması nedeniyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde de 2018 YKS'nin yapılmasına karar verdi.

3 Cezalı taraftar maçı vinçle izledi Spor Toto 1'inci Lig 33'üncü haftasında oynanan Denizlispor- Gaziantepspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

4 Türkiye Yayıncılık Kurultayı gerçekleşti Türkiye Yayıncılar Birliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Türkiye Yayıncılık Kurultayı’nın sekizincisi düzenlendi.

5 Terim'in Güneş'in futbolculara son uyarıları Bu akşam oynanacak G.Saray-Beşiktaş derbisi öncesi her iki takımın teknik direktörü de oyuncularına son uyarılarını yaptı. Terim, 3-0'a vurgu yaparken, Güneş, Mariano'nun önemine dikkat çekti.

6 Önüne çıkan sörfçüyü suya düşüren yunus Avustralya'da sörf yapmak için denize giren bir kişi, dalgaların arasından çıkan yunusun kendisine çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.