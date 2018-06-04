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Köy çocukları ebru sanatıyla tanıştı

Van'daki Tunca Uras Ortaokulu Teknoloji Tasarım öğretmeni Recep Ezen ile Gevaş Aydınocak Ortaokulu Müdürü Emrah Ataşi, hazırladıkları proje sayesinde köy çocuklarını ebru sanatıyla tanıştırdı.

İHA | 04.06.2018 - 16:17..
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Van merkeze 100 kilometre uzaklıkta bulunan Aydınocak Mahallesi’nde çocuklar sanatla buluştu. Kısıtlı imkanlara sahip olan okulda, teknoloji tasarım ve karma sergi açıldı.

SANATA SUSAMIŞ ÇOCUKLAR

Okuldaki tüm öğrencilere ebru eğitimi verildikten sonra teker teker ebru çalışması yaptırıldı. Serginin açılmasına ve ebru sanatını çocuklara ulaştırılmasına vesile olan Tunca Uras Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Recep Ezen, "Bugün burada tertemiz yürekler ve sanata susamış çocuklar gördüm. Çok kısıtlı imkanlara sahipler. Birçoğu ebru sanatını daha önce hiç duymamıştı bile. Biz yaptığımız bu çalışma ile onlarda yeni ufuklar açtığımıza inanıyorum" dedi.

Köy çocukları ebru sanatıyla tanıştı

"BİRÇOK ETKİNLİK YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Aydınocak Ortaokulu Müdürü Emrah Atiş ise, "Recep Hocama ve öğrencilerine tüm okulum adına teşekkür ediyorum. Müdür yardımcım ile beraber sene başında bu okula gönüllü olarak geldik. Amacımız minik yüreklerde bir yer edinebilmekti. Geldiğimizden beri birçok etkinlik yapmaya çalıştık. Yeni şeyler öğretip farklı yaşantılar sunmaya çalıştık. Bunlardan biri de bu etkinlik oldu. Çocuklar çok mutluydu. Hepsi çok heyecanlıydı. Sıranın kendilerine gelmesi için can atıyorlardı. Bu imkanı bize sunan değerli Recep Hocama şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Köy çocukları ebru sanatıyla tanıştı


Etkinlik, teknoloji tasarım sergisindeki eserlerin tanıtımıyla son buldu.

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