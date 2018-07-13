Köy çocuklarına kitap taşıyorlar

Ordu'da tarih öğretmeni Alparslan Çalışkan ile sosyal bilgiler öğretmeni eşi Ayşe Çalışkan, yörede tarım işlerinde kullanılan 'pat pat' adı verilen araç ile köy köy gezerek çocukları kitapla buluşturuyor.

ÇOCUKLARA KİTAP ULAŞTIRIYORLAR

Ulubey ilçesinde farklı okullarda 18 yıldır öğretmenlik yapan Çalışkan çifti, kaymakamlık tarafından yürütülen "Ktüphane Her Yerde, Sen Yeter ki Okumak İste" etkinliğine destek amacıyla köylerdeki çocuklara kitap ulaştırmaya karar verdi.

Bölgenin dağınık ve engebeli arazi yapısının yanı sıra çocukların dikkatini çekebilmek için ulaşımda 'pat pat' kullanmaya karar veren çift, aracın kasasına kapalı kitaplık yaptırdı.

KÖY KÖY DOLAŞIYORLAR

Çeşitli kütüphanelerden emanet aldıkları yüzlerce kitap ve çocuk dergilerini kitaplığa dolduran Çalışkan çifti, aracı Türk bayrağı ve balonlarla süsledi. Köydeki işlerinde de kullandıkları 'pat pat' ile her gün farklı bir köye giden çift, çocukların yaz tatilinde de kitap okumasını sağlıyor.

"BAŞARILI OLDUK"

Alparslan Çalışkan, yaz tatilinde kitapların kütüphanelerde kalmaması için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Yaz tatilinde, bölgedeki çocukların kitap okuma fırsatı bulamadığını belirten Alpaslan Çalışkan, "Bütün çocuklar aileleriyle köylerine gidiyordu. Çocukların ilçe merkezine dönmeleri de çok zor oluyordu. Bundan dolayı böyle bir işe imza atmak istedik. Tarım aracını kullanmamızdaki bir başka amaç ise olaya biraz renk katmaktı. Biz böyle yaparak çocukların daha fazla ilgisini çekmeyi istedik. Bu kitapları bir otomobilin bagajında ya da kolilerle köy meydanlarına götürdüğümüzde belki dikkat çekmeyebilirdik. Dolayısıyla o dikkatle beraber çocukların okumaya olan meraklarını ön plana çıkarmaya çalıştık. Şimdiye kadar bunda başarılı olduk." dedi.

"ÇOCUKLARIN İLGİSİ YOĞUN"

Sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Çalışkan ise belgesellerde eşek kullanılarak çocuklara kitap ulaştırıldığını gördüklerini belirterek, "Biz de bölgenin arazi şartlarını dikkate alarak ve işe biraz da farklılık katmak adına tarım aracı kullandık. Nereye kitap götürsek çocukların tepkileri çok güzel oluyor. Okuma yazma bilenlerin dışında okuma bilmeyen çocuklar da kitaplara ilgi gösteriyor. Tarım aracını gören çocukların yüzünün gülmesi ve gözlerinde parıltı bizi çok mutlu ediyor. Çocukların mutlu hallerini görünce yaptığımız için ne kadar doğru olduğunu anladık." şeklinde konuştu.