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Köy ortaokulunun LGS başarısı

Kütahya’nın Pazarlar İlçesine bağlı Sofular köyünde eğitim veren Sofular Ortaokulu, 2018 LGS sınav sonuçlarına göre büyük bir başarıya imza attı.

İHA | 08.08.2018 - 16:57..
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Sofular Ortaokulu da eğitim gören 17 öğrenciden 11’ i nitelikli okullara yerleşti. 11 öğrencinin 3’ü Fen Lisesine 3’ü Proje İmam Hatip Lisesine, 1’i Sosyal Bilimler Lisesi ve 4 tanesi ise Denizcilik Lisesine yerleşti.

"BU BAŞARI İÇİN ÇOK EMEK HARCANDI"

Okulun bu başarısı hakkında görüşlerini belirten Okul Aile Birliği Başkanı Kurtar Karaduman, "Öncelikle bu başarıyı bize yaşatan öğretmenlerimize, okul yönetimimize, muhtarlarımıza ve bütün öğrenci velilerine en içten saygılarımı sunuyor. Hayatta hiçbir başarı tesadüf değildir diyorum. Bu başarının oluşması için çok emek harcandı özellikle öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz yıl boyu gösterdikleri çabanın sonucunu, en güzel şekilde aldılar. Eğitim-Öğretim yılının başında sınav sisteminin değişmesinin ardından büyük stres yaşayan öğrenci ve öğretmenler en kısa zamanda toparlanarak sistem ne olursa olsun çalışmanın her daim başarıyı getireceğini bilerek, yıl boyunca gayretle çalıştılar ve bunun sonucunda %72’lik bir başarı elde ettiler. Bu başarıdan dolayı tekrar öğrencilerimize, öğretmenlerimize, Okul yönetimimize ve Köy yönetimimize teşekkür ediyor başarılarımızın devamını diliyorum." dedi.

Köy ortaokulunun LGS başarısı

"ÇOK MUTLUYUM"

Denizli Aydem Fen Lisesi’ni kazanan Karahan Arslan, "Bu başarıyı yakalamamızda bize yol gösteren öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bütün yıl bizi sınava hazırlayarak büyük başarı elde etmemizi sağladılar böyle öğretmenlerden eğitim aldığım için çok mutluyum ve Sofular Ortaokulunda okuduğum için gururluyum." diye konuştu.

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