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Muğla'da kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı

Muğla'da aranan 2 teröriste yaklaşıldı.

06.10.2017 - 11:49
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Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde, PKK'lı teröristlere yönelik olarak 'Fırtına' adıyla düzenlenen operasyonunda dün 5 teröristin öldürülmesinin ardından bugün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve bir helikopterin de havadan desteğiyle, kaçan 2 teröristle temas sağlandığı bildirildi. Dünkü temasın yaşandığı Toparlar Şelalesi'nin 600 metre kuzebatısında çembere alınan 2 terörist ile çatışmanın sürdüğü öğrenildi.

Polis de Köyceğiz'in girişindeki kırsal Döğüşbelen Mahallesi ile çıkışındaki kırsal Zeytinalan Mahallesi'nde önlem alıp, araçları tek tek durup, arama yapıyor.

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da kaçan 2 PKK'lı teröristle temas sağlandı

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