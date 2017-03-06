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Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

Van'ın Çatak ilçesinde 22 yıl önce boşaltılan mahalleye dönen 7 çocuk babası 52 yaşındaki Derviş Muhan, 7 yıldır tek başına yaşıyor.

06.03.2017 - 22:44
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  2. Yaşam

Van’ın Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi’nde 7 yıldır koyunları, keçileri ve atlarıyla karlı dağların ardında bir yaşam kuran Derviş Muhan, eski okul binasını eve çevirdi. Elektrik olmadığı için gaz lambası kullanan Muhan, pilli el radyosu ile de dünyadan haber alıyor.

Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

HUZURU YİNE TERÖRDEN KAÇTIĞI KÖYÜNDE BULDU

Terör örgütü PKK’nın baskıları nedeniyle doğup büyüdüğü Övecek Mahallesi’ni 1995’te terk etmek zorunda kalan Muhan, ailesiyle Van’a göç ederek kent yaşamına alışmaya çalıştı. Ailesinin geçimini sağlayabilmek için farklı illerde günübirlik işlerde çalışan 7 çocuk babası Muhan, aradığı huzuru bulamayınca 7 yıl önce Çatak ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki mahallesinde dönmeye karar verdi. Muhan, evlerin tamamının yıkıldığı köyün okuluna yerleşerek koyun, keçi ve atlarıyla yaşamaya başladı.

Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

7 yıldır köyde tek başına yaşıyor VİDEO

"DOĞAL YAŞIYORUM VE MUTLUYUM"

Aradığı huzuru büyüdüğü günlerin anılarını barındıran köyünde bulduğunu anlatan Muhan, "Burada çok mutlu ve huzurluyum. Yalnızlık beni bazen sıkıyor. Buranın yeniden yerleşime açılmasını umut ediyorum. Kışın yollar aylarca kapalı kalıyor. Ben kışlık erzakımı yollar açıkken atla taşıyıp depoluyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Hayvanlarımı besliyorum. Doğayla iç içeyim. Eşim yollar açık olduğunda ve imkanlar el verdiğinde yanıma gelip bana destek oluyor. Önceden burada 50 hane vardı. Hepsi kentlere göç etti. Şu anda ben tek varım. Erzağımı at sırtında taşıyarak depoluyorum. Sobamın üzerinde yemek pişiriyorum. Hayvanlarımı besliyorum. Doğal yaşıyorum ve mutluyum" dedi.

Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

Köyde 7 yıldır tek başına yaşıyor

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