Köye kurulan güneş panelleri ile içme suyuna kavuştular

Yıllardan bu yana içme suyu ihtiyacını elektrikle çalışan su pompalar ile karşılayan köyülüler enerji maliyetlerinden yakınınca İl Özel idaresi, Tatvan Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği yeni bir formül arayışına girdi. Yapılan çalışmalar sonucu 265 bin TL maliyetli güneş panellerinden elde edilen enerji ile köye maliyetsiz su getirildi.

TESİS 4 YIL İÇİNDE KENDİNİ AMORTİ EDECEK

Panellerin olduğu bölgede inceleme yapan Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bu uygulamanın bölgede 8 ayrı köyde uygulanacağını söyledi. Vali Ustaoğlu, 25 gün önce faaliyete giren tesisin birçok köyde de uygulanabileceğini, tesislerin maliyetlerini 4 yıl içerisinde kendini amorti edeceğini belirtti.

Vali Ustaoğlu, "Tatvan'a bağlı Sarıkum köyümüzde yıllardır içme suyu problemi çekiliyordu. Bunun da enerji maliyeti maalesef çok yüksekti. Bu anlamda köyümüzün bunu kaldıracak ekonomik gücü yoktu. Ortalama aylık 5 bin TL’lik bir enerji sarfiyatı oluyordu. Buradaki 2 depoya terfi sistemi ile suyun basılmasında enerji maliyeti de yüksekti. Özel İdare ve Köylere Hizmet götürme Birliği ile birlikte hareket ederek köyümüzün içme suyu sorununun çözülmesi adına böyle bir tesisi 25 gün önce faaliyete soktuk. Güneş panelli enerji sistemi köyümüzün bu maliyeti çok yüksek olan enerji giderinin giderilmesi noktasında çok güzel bir hizmeti yerine getirecek. Artık günlük ortalama 200 kilovatlık enerji üretimi sağlanacak. Bu ilimiz açısından örnek bir uygulama oldu. Başka köylerimizde de köylünün enerji noktasında sıkıntı çekilen bu bölgedeki 8 köyümüz de sıra bekliyor. Bu projemiz örnek oldu."

'TÜRKİYE’NİN EN FAZLA GÜNEŞ ALAN 3’NCÜ HAVZASIYIZ'

Vali Ustaoğlu, güneş alma noktasında Vangölü Havzası'nın Türkiye’nin 3’ncü sırasında yer aldığını da hatırlatarak, "Van Gölü Havzası'nda güneş alma noktasında Türkiye’nin ilk 3’üne giren Bitlis ve ilçelerinde böyle bir potansiyel var. Vangölü Havzasında enerji sektöründe yapılacak bu tip çalışmalarla bizim de gerek ülke ekonomisine gerek ilimiz ekonomisine katkı sağlama noktasında bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız olacak. Bu tesisin bizlere rakamsal maliyeti 265 bin TL. Şu anki hesaplamalarımıza göre, yıllık burada köylünün cebinden yaklaşık 65- 70 bin TL’lik masrafı olacaktı. Ancak, bu tesisle bu para da köylümüzün cebinde kalacak. Bu tesisimizi de bu şekilde 4 yıl içerisinde amorti etmiş olacağız."













