Köylerde yaşayan vatandaşlar operayla tanışıyor

Enstrümanların tanıtılmasıyla başlayan konserde izleyiciler, dünya ve Türk opera bestelerinden örnekleri dikkatle takip etti. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bu sayde opera ve diğer sanat türlerini yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

Metropol şehirlerde hayat sürdüren insanları için bale, opera, sinema ve tiyatroya gitmek kolay olurken, kırsal kesimlerde yaşayan insanlar için aynı şeyi söylemek mümkün olmuyor.

EĞİTİM KONSERLERİ VERİLİYOR

8 yıldır başta köy okulları olmak üzere, hastane, cezaevi, huzurevi gibi operaya ulaşma imkanı olmayan bölgelerde bu sanatı tanıtmak amacıyla eğitim konserleri veriliyor. İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin başlattığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği proje sayesinde yüzlerce insan operayla tanıştı.

"ÖZELLİKLE KÖY OKULLARINI TERCİH EDİYORUZ"

Köy okullarına büyük önem verdiklerini vurgulayan Gençlik Birimleri Komisyonu Başkanı Hüseyin Genç, "250'nin üzerinde okula gittik. Özellikle köy okullarını tercih ediyoruz, bize ulaşamayan bölgelerdeki okulları ön plana alıyoruz. Etkinliklerimizde 100 bine yakın çocuğa dokunduk.





İnanıyoruz ki konser verdiğimiz bu çocuklar hayatları boyunca bizleri unutmayacaklar. O çocukların içinde çok yetenekliler çıkabilir, dünya çapında müzisyen olabilirler. Amacımız bu yetenekleri de bulup yetiştirmek." dedi.