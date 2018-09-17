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Köylü kadınlara ebru yapmayı öğretiyor

Almanya'da yaşayan Uşaklı gurbetçi Orhan Erdoğan, yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketinde köylü kadınlara ebru sanatını öğretiyor.

AA | 17.09.2018 - 12:19..
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Uşaklı gurbetçi Orhan Erdoğan, emekli olduktan hobi amaçlı başlayarak uzmanlaştığı ebru sanatını memleketinde yaygınlaştırmak için köylü kadınlara eğitim veriyor.

Banaz ilçesi Şaban köyünde doğup büyüyen, 1973 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Orhan Erdoğan,  uzun yıllar bir otomotiv firmasında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu.

Vaktini değerlendirmek amacıyla hobi olarak sevdiği ancak yapmaya fırsat bulamadığı ebru sanatını öğrenmek için kursa giden Erdoğan, bir süre sonra halk eğitim merkezlerinde ders verdi.

SERGİ AÇTI

Ebru sanatının inceliklerini öğrenen ve tekniğini geliştiren Orhan Erdoğan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 8 kişisel sergi açtı, eserleri 300'ün üzerinde sanat organizasyonunda yer aldı.

Yaz aylarında memleketi Uşak'a gelen Erdoğan, Banaz'da kreşte çocuklara ebru kursu verdi, bu yıl da kadınlar için Şaban Köy Konağı'nda ebru öğrenme programı düzenledi. 20 Eylül'e kadar sürecek programa şimdiye kadar 30 kadın başvurarak ebru yapmayı öğrendi.

Köylü kadınlara ebru yapmayı öğretiyor

KURSLARA KATILIM YOĞUN OLDU

Orhan Erdoğan, "Almanya'da bu sanatı başkalarına öğretmek istedim. Kurslar düzenledim, bu kurslara dünyanın pek çok ülkesinden kişiler katıldı. Binlerce kişiye ebru yapmayı öğrettim. Ben de onlarla birlikte tekniğimi geliştirdim. Yazın Türkiye'ye geldiğimde de buradaki insanlara nasıl ebru öğretebilirim diye düşündüm. Önce kreşlere giderek çocuklara ardından da köylerde kadınlara bu sanatı öğretmeye başladım." dedi.

Köylü kadınlara ebru yapmayı öğretiyor

"EBRU'NUN ÖNEMLİ PÜF NOKTALARI VAR"

Yaptığı eserlerin yurt dışında beğeni topladığını aktaran Erdoğan, "Su üzerinde boyalarla resim çizmek, sonra onları kağıda yansıtmak büyüleyici bir şey. Ebru'nun çok önemli püf noktaları var. Artık kalıplar hazırlayıp farklı eserler yapıyorum. Ebru yaparak hem dinleniyorum, hem çok mutlu oluyorum. Öğretmenlik yapmak Ebru'yu anlatmak başka bir mutluluk." diye konuştu.

Köylü kadınlara ebru yapmayı öğretiyor


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