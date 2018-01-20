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Köylüler sınırın sıfır noktasına dev Türk bayrağı astılar

Hatay’ın Hassa ilçesinde, Afrin sınırının sıfır noktasında yaşayan köylüler, köyün yüksek tepesine dev Türk bayrağı astı.

İHA | 20.01.2018 - 12:16..
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Olası Afrin operasyonu öncesi sınır birliklerine zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, Türkiye’ye Afrin’den taciz atışı yapan PYD/YPG birliklerine de Türk askeri tarafından obüs ve havan toplarıyla saldırılar devam ediyor.

AFRİN'DEN GÖRÜLÜYOR

Sınırın sıfır noktasındaki Hassa ilçesinin Sugediği Mahallesi’nde yaşayan köylüler de mahallenin tepe noktasına Afrin’den görünecek büyüklükte dev Türk bayrağı astı.

Köylüler sınırın sıfır noktasına dev Türk bayrağı astılar

"ASKERİMİZ BOMBALAYINCA KENDİ BAYRAKLARINI İNDİRDİLER"

Köylüler adına konuşan Hüseyin Hasan (48), "Daha önce karşımızdaki Afrin mevzilerine kendi bayraklarını asmışlardı ancak daha sonra askerimiz oraları bombalayınca indirdiler. Biz de rengimizi belli etmek için Türk bayrağımızı köyün tepesine kendi imkanlarımızla astık. Bayrak demek namus demektir." diye konuştu.

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