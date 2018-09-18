Köyün kerpiç evleri büyük ilgi görüyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde sanatçılar tarafından inşa edilen ve tamamı kerpiç evlerden oluşan Sonsuz Şükran köyü, ortaya çıkış hikayesi, otantik mimarisi ve her sene düzenlenen festivalleri ile kentin stresli yaşamından uzaklaşmak isteyenlerin tercihi oldu.

BETONSUZ EVLER

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ilçeye bağlı Çavuş Mahallesi’nde 9 yıl önce kurulan köy, tüm evlerde toprak, saman ve ahşap kullanılarak yapıldı.

Selçuklu mimari çizgileri de dikkate alınarak düz dam şeklinde inşa edilen evler, bu özelliği ile geleneksel kerpiç mimarisinin günümüzdeki önemli örnekleri arasında yer alıyor.

Başta İstanbul olmak üzere, şehir merkezlerindeki beton binalar arasındaki süren hayatlarına ilkbaharın gelmesi ile ara veren sanatçılar, en fazla iki katlı toprak evlerin yer aldığı Sonsuz Şükran köyüne geliyor.

TEZLERE ARAŞTIRMA KONUSU OLDU

Dubleks veya tek katlı inşa edilen, birçoğunda cumba bulunan ve her biri özgün tasarıma sahip kerpiç evler, yüksek katlı beton binalara bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Birkaç evin daha inşasının tamamlanması ile 30 evden oluşacak Sonsuz Şükran köyü, yüksek lisans ve doktora tezlerine de araştırma konusu oluyor.

Toprak evler, ağaç ve çiçeklerin oluşturduğu yeşil doku ile bir araya gelince, Konya ile çevre illerden gelin ve damatlar için düğün fotoğrafı çekim platosuna dönüşüyor.

"BURADA YAŞADIĞIMI HİSSEDİYORUM"

Köy sakinlerinden, sanat tanıtım yönetmeni Fügen Akkemik, toprak yapıların insanın doğasına en uygun mimari yapılar olduğunu, kerpiç evlerin doğal klimatik özelliğinin bulunduğunu söyledi. Her sene nisan başında köye geldiğini, ekim sonunda İstanbul'a döndüğünü belirten Akkemik, "İstanbul'dan buraya geldiğim zaman gerçekten yaşadığımı hissediyorum." dedi.

"KERPİÇ EVLERDE YAŞAYIN, FARKI GÖRÜN"

Beton binaların insanın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını bozduğunu aktaran Fügen Akkemik, "İnsanoğlu, yaratıldığı topraktan ne kadar uzaklaşıyorsa o kadar büyük hata yapıyor. Düz ve geniş coğrafyası olan Konya'da bile çok yüksek katlı, sıkışık binalar inşa ediliyor. O binalarda yaşayanlar, huzurlu ve sağlıklı olduklarını zannediyorlar. Kerpiç evlerde birkaç gün yaşasalar, içerisinde bulundukları durumu göreceklerdir." diye konuştu.