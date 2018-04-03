Koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e ödül

Siirt'te koyun otlatırken kitap okuma anları MOBESE kameralarınca kaydedilen 15 yaşındaki Kader Özer, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul ve Çanakkale gezisiyle ödüllendirildi.

Siirt'te, biri down sendromlu 10 kardeşi bulunan 14 Eylül Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi Özer'in Afetevleri Mahallesi'ndeki boş bir arazide koyun otlattığı sırada kitap okuyuşu, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Olayın iletilmesi üzerine durumdan haberdar olan İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Özer'i İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında İstanbul ve Çanakkele'yi gezecek öğrenci grubuna dahil etti.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Kitap okumayı çok sevdiğini anlatan Özer, "Sadece koyun otlatırken değil, boş zamanlarımda hep kitap okurum. Kitap okumak sadece boş zamanını değerlendirmek değil, insanın daha zeki olmasını sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesini kazanıp, doktor olmayı arzuladığını işaret eden Özer, "Beyin cerrahı olmayı hedefliyorum. Beyin cerrahı olunca nasıl hastalarımın olacağını, nasıl işler başaracağımı düşünerek kitap okuyorum" dedi.