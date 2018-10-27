Koyun otlatma kavgası: 1 ölü

Merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Y.'ye (57) ait koyunlar, otlamak için Uyanık ailesinin mısır tarlasına girdi.

Koyunların tarlaya girmesine sinirlenen Uyanık ailesi ile karşı grup arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Ali Uyanık karın bölgesinden tüfekle vurularak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ali Uyanık(26), burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen Ömer Y., çocukları Mehmet Y. (28), Muzaffer Y. (30) ile İsmail A. (23) ve Adem İ.'yi (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada iki aile arasında daha önce bir sorun olmadığı ve ilk belirlemelere göre Ali Uyanık'ı Mehmet Y.'nin vurduğu tespit edildi.

Polisin Mehmet Y.'yi suç aleti tüfekle birlikte yolda yürüdüğü sırada yakaladığı öğrenilirken, İsmail A.'nın ise olaydan sonra korkup kaçarak yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir bekçi kulübesine sığındığı belirtildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.