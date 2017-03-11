Tunceli’nin Pertek İlçesi’ne bağlı Çakırbahçe Köyü’nde koyun besleyen sürü sahipleri, ilkbahar mevsiminin de gelişini müjdeleyen koyun ve kuzuların buluşmasını günde iki kez gerçekleştiriyor.

GÜNDE İKİ KERE ANNELERİYLE BULUŞUYORLAR

Bahar mevsimiyle birlikte doğumu gerçekleştiren koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere koyulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle buluşuyor. Ağıllarından salınan koyunlar ile kuzularının buluşması duygusal anlara sahne olurken, birbirlerini ses ve kokularından tanıyor.

Koyun ve kuzuların duygusal buluşması VİDEO

Kuzuların doğumunu harman zamanı olarak değerlendiren sürü sahiplerinden Mehmet Fındık, "En büyük harmanımız baharın gelişiyle kuzuların doğması. Daha sonra yaylalara götürüyoruz. Hepsi elimizde büyüyor" dedi.

"BU SEZONDA KÖYDEYİZ"

Koyun ve kuzuları sabah ve akşam olmak üzere iki kere buluşturduklarını dile getiren Sezai Acim ise, “Bunun dışında yemleme, bakım ve temizlik gibi diğer uğraşlar var. Bu sezonda köydeyiz. Mayıs ayında yukarı yaylalara çıkıyoruz. Yayla sıkıntıları olmazsa üretici rahat eder, emeğinin karşılığını alır. Bu herkesin faydalandığı bir sektör” şeklinde konuştu.

"HAYVANLAR 5 AY BOYUNCA İÇERİDE"

Yem fiyatlarının yüksek olmasının en büyük sıkıntılarını olduğunu ifade eden çiftçilerden Uğur Aday’da,"Hayvanlar 5 ay boyunca içeride. Yemi, samanından dolayı yükü fazla. Tüm üreticiler bu sıkıntıları yaşıyor. Bu sıkıntıların hükumet tarafından giderilmesini istiyoruz. Mazot konusunda da sıkıntılar var. Bu konuda da destek bekliyoruz” diye ifade etti.

Babasıyla birlikte koyun ve kuzuları buluşturan minik Şevra Acim’in de, en sevdiği şey de koyun ve kuzularının buluşması. Koyunlar ile kuzuları ayırmadığını söyleyen küçük kız, onlar üzüldüğünde kendisinin de üzüldüğünü aktardı.