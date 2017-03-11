taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.611
USD
3,7305
EURO
3,9790
ALTIN
144,50
PETR
51,2800

Koyun ve kuzuların duygusal buluşması

Tunceli'de ilkbaharın müjdecisi de sayılan koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oluyor.

11.03.2017 - 13:51
  1. Haberler
  2. Yaşam

Tunceli’nin Pertek İlçesi’ne bağlı Çakırbahçe Köyü’nde koyun besleyen sürü sahipleri, ilkbahar mevsiminin de gelişini müjdeleyen koyun ve kuzuların buluşmasını günde iki kez gerçekleştiriyor.

GÜNDE İKİ KERE ANNELERİYLE BULUŞUYORLAR

Bahar mevsimiyle birlikte doğumu gerçekleştiren koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere koyulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle buluşuyor. Ağıllarından salınan koyunlar ile kuzularının buluşması duygusal anlara sahne olurken, birbirlerini ses ve kokularından tanıyor.

Koyun ve kuzuların duygusal buluşması VİDEO

Kuzuların doğumunu harman zamanı olarak değerlendiren sürü sahiplerinden Mehmet Fındık, "En büyük harmanımız baharın gelişiyle kuzuların doğması. Daha sonra yaylalara götürüyoruz. Hepsi elimizde büyüyor" dedi.

"BU SEZONDA KÖYDEYİZ"

Koyun ve kuzuları sabah ve akşam olmak üzere iki kere buluşturduklarını dile getiren Sezai Acim ise, “Bunun dışında yemleme, bakım ve temizlik gibi diğer uğraşlar var. Bu sezonda köydeyiz. Mayıs ayında yukarı yaylalara çıkıyoruz. Yayla sıkıntıları olmazsa üretici rahat eder, emeğinin karşılığını alır. Bu herkesin faydalandığı bir sektör” şeklinde konuştu.

Koyun ve kuzuların duygusal buluşması

"HAYVANLAR 5 AY BOYUNCA İÇERİDE"

Yem fiyatlarının yüksek olmasının en büyük sıkıntılarını olduğunu ifade eden çiftçilerden Uğur Aday’da,"Hayvanlar 5 ay boyunca içeride. Yemi, samanından dolayı yükü fazla. Tüm üreticiler bu sıkıntıları yaşıyor. Bu sıkıntıların hükumet tarafından giderilmesini istiyoruz. Mazot konusunda da sıkıntılar var. Bu konuda da destek bekliyoruz” diye ifade etti.

Babasıyla birlikte koyun ve kuzuları buluşturan minik Şevra Acim’in de, en sevdiği şey de koyun ve kuzularının buluşması. Koyunlar ile kuzuları ayırmadığını söyleyen küçük kız, onlar üzüldüğünde kendisinin de üzüldüğünü aktardı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

118
Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

Dışişleri Bakanı'ndan Hollanda'ya uyarı

283
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nihat Hoca'yı YÖK'e atadı

351
Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

Kerem Kılıçdaroğlu ODTÜ'de akademisyen oldu

278
Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

Hollanda Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal etti

462
Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

Emrah Karaduman bıçaklı saldırıya uğradı

61
Cumhuriyet'in referandum anketi

Cumhuriyet'in referandum anketi

287
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM