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Koyunlar yüzleri tanımada becerikli

Cambridge Üniversitesi'nde yapılan araştırmada koyunların ünlülerin fotoğraflarını tanıdıkları, birbirlerinden ayırt edebildikleri görüldü.

08.11.2017 - 19:21
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Bilimsel araştırmada, şimdiye dek uysal tavırları ve pek de parlak olmayan zekalarıyla bilinen koyunları biraz fazla hafife aldığımız sonucuna varıldı.

YÜZLERİ TANIDILAR

Koyunların doğru seçimi yaptıkları zaman yemle ödüllendirildikleri çalışmada, Eski ABD Başkanı Barack Obama, BBC spikeri Fiona Bruce ve ünlü oyuncu Emma Watson'ı tanıdıkları tespit edildi.

İLERİ DERECEDE YÜZ TANIMA KABİLİYETLERİ VAR

BBC'nin haberine göre, araştırma ekibinin şefi Profesör Jenny Morton "Daha önce koyunlarla çalışmış birisi, akıllı olduklarını ve çobanlarını tanıyabildiklerini bilecektir. Çalışmamızla, koyunların insanlar ve maymunlarla kıyaslanabilecek ileri yüz tanıma kabiliyetleri olduğunu gösterdik" dedi.

ÜNLÜLERİN FOTOĞRAFLARIYLA EĞİTİLDİLER

Cambridge Üniversitesi'nin Fizyoloji, Gelişim ve Nörobilim Fakültesi'ndeki sekiz koyuna bir bilgisayar ekranında diğer resimler arasındaki dört ünlünün fotoğrafını tanımaları öğretildi. Sonra da ağıllarının bir köşesindeki iki bilgisayar ekranında sergilenen iki fotoğraftan ünlüye ait olanı seçmeleri beklendi.

DOĞRU YÜZLERİ BULDULAR

Fotoğrafa doğru ilerleyince etrafındaki kızılötesi ışık sınırını aştılar ve doğru fotoğrafı seçmeleri durumunda yemle ödüllendirildiler. Yanlış fotoğrafı seçtiklerindeyse sadece bir zil sesi duydular.

Zamanla, yem ve doğru fotoğraflar arasındaki ilişkiyi kurdular. Eğitimden sonra ise her 10 seferin sekizinde doğru yüzü tanımayı başardılar. Fotoğrafların farklı açıyla konması durumunda da başarı oranı yüzde 65'e geriledi.

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