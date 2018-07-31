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Koyunları hacze giden avukat yanağından ısırıldı

Bursa Barosu'na kayıtlı Avukat Cüneyt Bülent Şeker, koyunları haciz için gittiği evde, evin büyük oğlu tarafından ısırılarak saldırıya uğradı.

DHA | 31.07.2018 - 18:00..
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Olay, 27 Temmuz cuma günü, Orhaneli ilçesinin Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi.

80 KOYUNU HACİZ İÇİN BORÇLUYA GİTTİ

Avukat Cüneyt Bülent Şeker'in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen aileye haciz işlemi uygulandı. Avukat Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti.

Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada aile fertleri, tepki gösterdi. Önce koyunların sahibinin eşi sonra da oğlu avukat Şeker'e saldırdı.

AVUKAT YANAĞINDAN ISIRILDI

Çiftin oğlunun yanağından ısırarak, bir parça kopardığı Şeker, yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Şeker'in şikayeti üzerine anne- oğul gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınan anne ve oğlu, serbest bırakıldı. Olay nedeniyle haciz işlemi de yapılamadı.

Koyunları hacze giden avukat yanağından ısırıldı

"YANAĞIMI ISIRDI, BİR PARÇA KOPARDI"

Avukat Cüneyt Bülent Şeker, ailenin evine jandarma ve icra memurlarıyla gittiklerini belirterek, "Görüşmemiz sakin geçti; ancak koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi, elinde bıçakla hakaret ve tehditler savurarak, ‘Nerede o avukat?’ diye üzerime gelmeye başladı. Kadın hakaret ve küfürlerle bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım. Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30- 40 yaşlarındaki adam, üzerime atladı. Beni yumruklayarak, devirmeye çalıştı. Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de 'Bu burada bitmedi. Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım' diye tehdit etti" diye konuştu.

Koyunları hacze giden avukat yanağından ısırıldı

BARODAN TEPKİ

Bursa Barosu Başkanı avukat Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker’e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi. Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini kaydeden Altun, "Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki en son saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de bu sakat mantığın kurbanı olmuştur. Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir" dedi.

Koyunları hacze giden avukat yanağından ısırıldı

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