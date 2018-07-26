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Koyunların tozlu yolculuğu

Bitlis Tatvan'daki Nemrut Dağı'nda koyunların gün batımındaki tozlu yolculuğu, güzel görüntülere sahne oldu.

AA | 26.07.2018 - 11:25..
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Koyunların tozlu yolculuğu

Kıyıdüzü köyünde çobanlar binlerce koyunu otlatmak için yaz başında Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

GÜN BOYU OTLATILIYORLAR

Burada gün boyu otlatılan sürüler, akşam saatlerinde yeniden köye getirilerek süt sağımı yapılıyor.

Koyunların tozlu yolculuğu

TOZLU YAYLA YOLCULUĞU

Sağım işlemi gerçekleştikten sonra sönmüş bir volkanik dağ olan ve Türkiye'nin en büyük volkanik gölünün üzerinde bulunduğu Nemrut Dağı'nın eteklerine 6 kilometrelik tozlu yayla yolculuğu başlıyor.

Koyunların tozlu yolculuğu

Gün batımına doğru kızıl bir renge bürünen vadiler eşsiz görüntüler sunuyor. 
Sürülerin gün batımındaki tozlu yolculuğu drone ile görüntülendi.

Koyunların tozlu yolculuğu

Koyunların tozlu yolculuğu

Koyunların tozlu yolculuğu

Koyunların tozlu yolculuğu

Koyunların tozlu yolculuğu

Koyunların tozlu yolculuğu

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