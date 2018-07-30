Kızıltepe ilçesine bağlı Güçlü köyünde ikamet eden ve aynı zamanda veteriner hekim olan Faruk Batırhan, süt sağmak için aldığı koyununun sütü her gün azalmaya başlayınca hırsızlıktan şüphelenmeye başladı.

AHIRLARI AYRILDI

Bunun üzerin ahırın yakınında nöbet tutmaya başlayan Batırhan, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Ahırdaki tosunun koyunun altından yavrusuymuş gibi sütünü içtiğini gören Batırhan, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra bu anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Batırhan, tosunun bunu alışkanlık haline getirmesi üzerine hayvanları ayırarak başka bir ahırda tutmaya başladı.

Koyunun sütünü emen tosun VİDEO