Kozağaç’ın içme suyu sıkıntısı sona eriyor

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Lüks severlerin Afrika macerası: Mauritius

Afrika’yı merak ediyorsun ama güvenlikti, hastalıktı derken koca kıta seni düşündürmüyor değil. Batı, güney hangi ülkeye gitsem? Butik bir Afrika turuna ne dersin? Takıl bize, Mauritius'a gidiyoruz.