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Kozağaç’ın içme suyu sıkıntısı sona eriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi suyu yetersiz olan Yatağan ilçesi Kozağaç Mahallesinin içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmak için yeni hat çalışması başlattı.

İHA | 17.09.2018 - 13:23..
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İl genelinde içme suyu sıkıntısı yaşayan bölgelerdeki çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan İlçesi Kozağaç Mahallesinin su sıkıntısını ortadan kaldırıyor.

İÇME SUYU PROJESİ BAŞLADI

Mahallede bulunan kaynaklardan elde edilen suyun yetersiz olması nedeniyle bölgede özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşanıyordu. Bunun üzerine çalışma başlatan MUSKİ ekipleri bölgeye yaklaşık bin 330 metrelik yeni içme suyu projesi hazırladı.

Kozağaç’ın içme suyu sıkıntısı sona eriyor

DEPOYA AKTARILACAK

Hazırlanan proje ihale edilirken ihaleye kazanan firmaya yer teslimi yapıldı. Kısa süre içerisinde ilk kazmanın vurulacağı çalışma sonunda yeni kaynaktan elde edilen su yeni yapılan hatla Kozağaç Mahallesini besleyen depoya aktarılacak. Böylelikle Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından mahallenin yaşadığı su sıkıntısı ortadan kaldırılacak.

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