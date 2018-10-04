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Kozmonotlar ve astronotlar dünyaya geri döndü

Rus kozmonot Oleg Artemyev, NASA astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold’un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 Kazakistan’a iniş yaptı.

İHA | 04.10.2018 - 16:23..
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Geçtiğimiz 21 Mart tarihinde Kazakistan’da bulunan Baykonur uzay üssünden fırlatılan Soyuz MS-08 kapsülü 2 gün süren yolculuğun ardından uzay çalışmalarına başlamıştı. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) astronotları Drew Feustel ve Ricky Arnold’un içinde bulunduğu uzay aracı Soyuz MS-08 Rusya, ABD, Japonya, Avrupa ve Kanada uzay kuruluşları tarafından modüllerin birleştirilmesiyle oluşturulan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel araştırmalar yürüttü.

PARAŞÜTLE ATLADILAR

Rus ordusu ve arama kurtarma ekiplerinin hazırda beklediği iniş sırasında her 3 kozmonot kapsülden atlayarak Kazakistan’a paraşütleriyle iniş gerçekleştirdi. Kazakistan’da Zhezkazgan kentinin 146 kilometre güneydoğusuna iniş yapan kozmonotlar sağlık taramasından geçirildi. İniş sırasında kozmonotlar inişlerini kamerayla kaydetti. Rusya federal uzay ajansı ise iniş sırasında canlı yayınlarla dünya kamuoyunu bilgilendirdi.

Kozmonotlar ve astronotlar dünyaya geri döndü VİDEO


Kozmonotlar ve astronotlar dünyaya geri döndü

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