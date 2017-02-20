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Kozyatağı metro istasyonunda yürüyen merdiven krizi

Kadıköy-Tavşantepe metro hattının Kozyatağı istasyonunda 15 günü aşkın devam eden 'yürüyen merdiven' skandalı yaşanıyor..

20.02.2017 - 08:50
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Kadıköy-Kartal arasında çalışan daha sonra Tavşantepe'ye kadar uzatılan hattın Kozyatağı istasyonunda yukarıya çıkış merdiveninde yaşanan arıza vatandaşları isyan ettirdi.

ŞİKAYET VAR ÇALIŞMA YOK

15 günü aşkın süredir çalışmayan yürüyen merdiven için; şikayetlere rağmen hiçbir çalışma yapılmadı.

153'E TELEFON YAĞMURU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin özel hattı olan ALO 153'ü arayarak durumu bildiren vatandaşlar, bir sonuç alamamaktan şikayetçi.

Söz konusu sıkıntılarla ilgili siz de ALO 153'ü arayarak şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Kozyatağı metro istasyonunda yürüyen merdiven krizi

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