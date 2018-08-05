KPSS adayları yerlerde süründü

Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) giren adaylar zor anlar yaşadı. OMÜ’ye sınava gelenler, önce trafiğe takıldı. Ardından araçlarından inip sınav yerlerine koşan adayların bazıları son dakikada yetişti, bazıları ise sınava giremedi.

GEÇ KALANLAR SINAVA GİREMEDİ

Son dakikada OMÜ Eğitim Fakültesi B-Blok’ta sınava girecek bir aday koşarak gelirken yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan aday, tekrar yere düşünce sürünerek içeri girdi. Geç kalan yaklaşık 10 kişi ise kapıların kapanması nedeniyle sınava giremedi.

GÖREVLİLERE TEPKİ GÖSTERDİLER

Sınava giremeyen adaylar ve aileleri, polislere ve sınav görevlilerine tepki gösterdi. Sınava geç kalan hamile bir bayan da yakının tepkisine rağmen sınava giremeyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir kişi ise kapıların kapanmasının ardından kapıları yumrukladı.