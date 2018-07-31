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KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları yayımlandı

ÖSYM tarafından 28 ve 29 Temmuz'da yapılan 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarları erişime açıldı.

AA | 31.07.2018 - 12:10..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-KPSS lisans alan bilgisi oturumlarında adaylara yöneltilen sorular ile cevap anahtarlarını erişime açtı.

10 GÜN ERİŞİME AÇIK OLACAK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar 28-29 Temmuz'da uygulanan 2018-KPSS lisans alan bilgisi sınavlarının birinci, ikinci ve üçüncü oturumlarına ait temel soru kitapçıklarının tamamını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek.

Kitapçıklar, 10 gün süreyle erişime açık olacak. Sınav oturumlarındaki soruların yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinden yayımlandı.

KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları yayımlandı

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