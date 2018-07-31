KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları yayımlandı

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Sudanlıların yağmur ve çamurla olan mücadeleleri

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1 Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınacak Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak.

2 Bir balayı adası sanılan Mauritius'ta çile çektik Mauritius okyanusun içinde plajlarıyla turist çeken bir ada. Ancak kesinlikle bir balayı adası değil eğlenemeyeceksiniz, rahat rahat gezemeyeceksiniz.

3 Serinlemek için soğuk içecek alternatifleri Soğuk içeceklerle hem serinlemek hem de sağlıklı beslenmeden ödün vermemek mümkün.

4 Seren Serengil'den Özay Bakır'a: Kahrımdan ölüyorum Seren Serengil'in; Yaşar İpek'le ilişki yaşarken, eski aşkı Özay Bakır'a mesaj atarak Yaşar İpek'in tavırları nedeniyle özür dilediği iddia edildi.

5 Süper Kupa finalini Cüneyt Çakır yönetecek Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

6 Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.