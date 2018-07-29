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KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi üçüncü oturumları tamamlandı.

AA | 29.07.2018 - 12:34..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans alan bilgisi üçüncü oturumu başladı.

Sınavda, adaylara işletme, muhasebe ve istatistik alanlarından 40'ar soru soruldu. Adaylara, işletme ve muhasebe bölümleri için 50'şer dakika, istatistik için 60 dakika süre verildi.

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

243 BİN 80 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2018'de sınav takviminin oldukça yoğun olduğunu ifade etti.

2018-KPSS alan bilgisi sınavlarının toplam üç oturumda sorunsuz tamamlandığını belirten Mahmut Özer, bu hafta sonu yapılan sınavlarda 693 bina ve 10 bin 35 salonun kullanıldığını, 28 bin 498 görevlinin hazır bulunduğunu kaydetti.

Mahmut Özer, KPSS alan bilgisi sınavlarına 243 bin 80 adayın başvurduğunu aktardı.

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

GELECEK HAFTA ÖATB YAPILACAK

Bu yılki KPSS'nin 22 Temmuz'daki ve bu hafta sonu yapılan oturumlarına toplam 1 milyon 918 bin 21 adayın başvuru yaptığını bildiren Mahmut Özer, "ÖSYM, her hafta sonu sınav yapmaya devam ediyor. 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 5 Ağustos'ta düzenlenecek. Bu sınava 306 bin 242 aday katılacak." dedi.

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

TEŞEKKÜR ETTİ

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, sınavların sorunsuz tamamlanmasına katkı sunan çalışma arkadaşlarına, tüm illerdeki sınav koordinatörlerine, sınav görevlilerine ve emniyet görevlilerine teşekkür etti.

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı

KPSS alan bilgisi sınavları yapıldı


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