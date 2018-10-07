KPSS başladı

KPSS sınavı, bugün yurt genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek. Bu sabah başlayan sınav, tüm merkezlerinde aynı dakikada başladı.

İçişleri Bakanlığı, KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulundurdu.

Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.

SALONU TERK ETMEYİN

Sınav esnasında çok kısa bir süreliğine bile olsa (tuvalete gitmek dahil) salonu terk etmek yasak olacak. Sınavın iptal olmasını göze alarak tuvalete giden adayın sınavı iptal olacak ve yukarıda bahsi geçen süreler dahilinde bina içerisinde tutulacaktır.

SONUÇLAR 8 KASIM'DA

ÖSYM takvimine göre, ortaöğretim düzeyi KPSS sonuçları, 8 Kasım'da açıklanacak.