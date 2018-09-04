KPSS birincisi ailesinin gururu oldu

Ağrılı Mehmet Emin ve Hanım Yıldırım'ın 4 çocuğundan en küçüğü Sinan Yıldırım, bu yıl girdiği 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) Türkiye birinciliğini elde ederek hem ailesinin hem de kentin gurur kaynağı oldu.

BİRİNCİ OLMAYI BAŞARDI

Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Sinan Yıldırım, genel yetenekte 59 doğru 1 yanlış, genel kültürde 55 doğru 5 yanlışla 2018 KPSS lisans alanında Türkiye birincisi olmayı başardı.

Sinan Yıldırım, KPSS P1 puan türünden 100, KPSS P2 puan türünden 100, KPSS P3 puan türünden ise 99,99 aldı. Sinan Yıldırım, başarısını çok ve düzenli çalışmaya borçlu olduğunu ifade etti.

DÜZENLİ ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Sınava gireceklerin hangi derslere ne kadar önem vereceğini bilmesi gerektiğine vurgu yapan Sinan Yıldırım, "Ben sayısalcı olduğum için genel kültür kısmına ağırlık verdim. Matematik ve Türkçe iyi olduğu için geri plana attım. Sınavdan 6 ay önce çalışmaya başladım. Günde ortalama 6 saat çalıştım. En önemlisi ise her gün çalışmamdı. Arada kopukluk olmamasına özen gösterdim. Bu şekilde de başarılı oldum." diye konuştu.

"TARİF EDİLMESİ ZOR BİR DUYGU"

Sinan Yıldırım, "Ailem, hocalarım, arkadaşlarım ve yakınlarım gurur duydu. Ben de çok mutlu oldum tabii ki. Hak ettiğimi düşündüğüm bir puandı. Açıklandığı zaman çok heyecanlandım. Sınavda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Beklediğim bir derece vardı. Açıklandığı zaman başarımı ailem, yakınlarım ve arkadaşlarımla paylaştım. Onlar da çok mutlu oldular. Tarif edilmesi çok zor bir duygu. Çünkü Ağrı'dan böyle bir başarının çıkmasını ben de çok istiyordum. Biraz da bunu başarmak için çok çalıştım. Ağrı'dan herhangi bir insanın böyle bir derece yapabileceğini göstermek istiyordum. Bunu kanıtladığım için çok mutluyum." dedi.

"OĞLUMLA GURUR DUYDUM"

Oğlunun birinciliğini duyduğunda yaşadığı mutluluğu anlatan anne Hanım Yıldırım, "Allah'a şükürler ettim, çok gurur duydum oğlumla. Çok çalıştı oğlum. Zaten insan çok çalışırsa kazanır. Allah çalışan, emek veren herkese nasip etsin. Sinan gece gündüz sürekli çalışıyordu. Kazanması için çok dua ettim. Rabbim de onun çalışmasının karşılığını çok şükür verdi." şeklinde konuştu.





