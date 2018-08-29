KPSS lisans sonuçları açıklandı

22 Temmuz'da ilk oturumu, 5 Ağustos'ta ise son oturumu gerçekleştirilen sınavın sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından duyuruldu.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
SINAV SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
DHBT 9 ARALIK'TA
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.