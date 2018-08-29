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KPSS lisans sonuçları açıklandı

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), lisan sonuçlarını adaylara duyurdu.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 17:22..
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22 Temmuz'da ilk oturumu, 5 Ağustos'ta ise son oturumu gerçekleştirilen sınavın sonuçları Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından duyuruldu.

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

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KPSS lisans sonuçları açıklandı

DHBT 9 ARALIK'TA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

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