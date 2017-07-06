KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı giriş belgeleri yayınlandı

Fenerbahçe'nin futbolcuları için düzenlediği imza töreninde konuşan Volkan Demirel, Muslera ile ilgili açıklamada bulundu.

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Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Uçak gemisinin maliyetinin en az 20 milyar dolar olduğunu söyleyen Sözcü yazarı, bunun Türkiye için masal olduğunu ifade etti.