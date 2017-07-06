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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı giriş belgeleri yayınlandı

ÖSYM tarafından 16 Temmuz'da yapılacak sınava başvuranlar, giriş belgelerini "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.

06.07.2017 - 17:24
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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı giriş belgeleri yayınlandı

2017-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı'na (ÖABT) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 16 Temmuz'da yapılacak 2017-KPSS ÖABT adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

GİDİLECEK YER BİLGİSİ

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Duyuruya göre, 16 Temmuz saat 10.00'da yapılacak sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45'ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacak.

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