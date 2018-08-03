KPSS öğretmenlik alan sınavı 5 Ağustos’ta

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri ve alan sınavları temmuz ayında düzenlendi. 5 Ağustos Pazar günü ise Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacak.
SAAT UYARISI
306 bin 242 adayın başvuruda bulunduğu sınav saat 10.15’te başlayacak. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları öneriliyor.