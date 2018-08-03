KPSS öğretmenlik alan sınavı 5 Ağustos’ta

1 Yüzerken üstünden tekne geçen kadın ağır yaralandı Muğla’nın Marmaris ilçesinde, bir teknenin fark etmeyerek yüzerken üzerinden geçtiği kadının omurga ve kaburgasında çatlak, akciğerinde ezilme ve vücudunun çeşitli yerlerinde de derin kesikler oluştu.

2 Uçuşa hazırlanan uçakta şarj olan telefon tutuştu Barcelona'da, hareketlenmek üzere olan Ryanair adlı hava yolu şirketine ait uçakta, taşınabilir pille şarj edilen bir telefon aniden tutuşunca yolcular büyük panik yaşadı.

3 Güneş çarpmasını önleyecek önlemler Güneş ışınları çocuğun özellikle kemik gelişiminde önemli rol oynayan D vitamini yapımında kullanılan en değerli kaynak olsa da birçok hastalığa yol açabiliyor.

4 CHP: Yeterli imza toplanamadı Genel Merkez, muhaliflerin teslim ettiği belgelerde mükerrer imzaların olduğunu, ayrıca eski delegelerin imza attığını açıkladı.

5 Kaliforniya'da yangınlar devam ediyor ABD Kaliforniya'da çıkan yangın günler geçtikçe büyümeye başladı. Yeni tahliye kararı çıktı.

6 Meslek liselerine destek Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı meslek liseleri, Erasmus programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı’na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 518 projenin 471'ini hazırladı.