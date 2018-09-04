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KPSS önlisans başvuruları 12 Eylül'de sona eriyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi için başvuruları 12 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 11:11..
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Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar hükümleri kapsamında, 2018 KPSS önlisans düzeyi, 4 Kasım'da uygulanacak.

SON BAŞVURU 12 EYLÜL

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), daha önce yaptığı duyuruya göre sınav başvuruları 12 Eylül'de sona erecek.

KPSS önlisans başvuruları 12 Eylül'de sona eriyor

DHBT 9 ARALIK'TA

Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak.

DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim'de gerçekleşecek. Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacak.

Adaylar, 2018 KPSS önlisans düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna da katılacak.

KPSS önlisans başvuruları 12 Eylül'de sona eriyor

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