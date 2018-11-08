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KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 14:17..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 7 Ekim'de gerçekleştirilen 2018-KPSS ortaöğretim düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sitesinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİSTEMİNDE

ÖSYM'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "4 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ön LisansTemel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.

KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilirler.

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