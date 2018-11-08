KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı

ABD Başkanı Trump, kendisine sorduğu sorular nedeniyle CNN muhabiri Acosta ile tartıştı.

3

Yunan televizyonunun gözü ŞAHİ'de kaldı

Yunanistan'ın Blue Sky TV kanalında, Türkiye'nin askeri gücüne ilişkin yapılan bir haberde ŞAHİ elektromanyetik topu anlatıldı. Program sunucusu o anlarda ŞAHİ'ye içli içli imrenerek baktı.