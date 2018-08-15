taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.18905
Euro
7.03195
Altın
1188.95
Borsa
93418.65

KPSS puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi

Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, öğretmenlerin KPSS puanlarının 1 yıl olan geçerlilik süresinde değişiklik yapıldı.

Haber Merkezi | 15.08.2018 - 09:33..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Resmi Gazete´nin bugünkü sayısında yayımlanan düzlenmeye göre, öğretmen adaylarının Kamu Personel Seçme Sınavı, KPSS´de elde ettikleri puanların geçerlilik süresinin 1 yıl olmasını öngören madde yürürlükten kaldırıldı.

Değiştirilen madde:

"Madde 1- 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

KPSS puanlarının geçerlilik süresi değiştirildi

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik´in 11. maddesi:

GEÇERLİLİK SÜRESİ

"Madde 11 - KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder." şeklinde değiştirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

CNN: Türkiye bir daha ABD'ye güvenmez

244
ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

ABD menşeli ürünlerdeki yeni vergi oranları

325
Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

Türkiye'de ABD'ye yaptırım misillemesi

154
Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

Juncker Yunan askerlerin serbest kalmasından memnun

173
PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

PKK Adıyaman'da mermer ocağına saldırdı

84
Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

Beyaz Saray tehditlerine devam ediyor

127
Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

Çin Türkiye'den alüminyum ithal edecek

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM