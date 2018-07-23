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Sınava girerken tespihini teslim etmek istemedi

Çorum'da KPSS adaylarından biri, önce üzerindeki bozuk para, ardından da tespih nedeniyle içeri alınmadı. Ailesine tespihi teslim eden aday, belgesinin de yanlış olduğu anlaşılınca, sınava giremedi.

DHA | 23.07.2018 - 08:45..
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Çorum'da dün Merkez Atatürk Anadolu Lisesi'nde, KPSS sınavına girecek bir aday ile görevliler arasında ise ilginç diyaloglar yaşandı.

Okula gelen aday, arama sırasında üzerinde bozuk para çıkınca içeri alınmadı. Bozuk paraları bir kenara bırakan adayın üstünden bu kez de tespih çıktı.

Sınava girerken tespihini teslim etmek istemedi

"TESPİHİM HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Görevli polisler, adaya tespihle giremeyeceğini söyledi. Aday ise "Tespihim her şeyden önemli." dedi ve aile yakınlarına yöneldi. Bu sırada görevli polisler adaya sınav saatinin geldiğini söyledi.

BELGE YANLIŞ OLUNCA SINAVA ALINMADI

Tespihini yakınlarına teslim eden aday, tam zamanında okula giriş yaptı. Ancak, bu kez yeniden dışarı çıkartıldı. Adayın sınava, sınav giriş belgesi yerine sınav formuyla geldiği için alınmadığı ortaya çıktı.

Üzgün olduğu gözlenen aday, ailesiyle otomobile binerek okuldan ayrıldı.

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