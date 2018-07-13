taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.566
USD
4,8527
EURO
5,6446
ALTIN
193,31
PETR
74,2200

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 15:08..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS-2018/1 Tercih Kılavuzu'nda yer alan, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan edinilen bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleşmek için 115 bin 863 aday başvuru yaptı. Başvuru yapanlardan, ortaöğretim alanında 80, önlisans alanında 609 ve lisans alanında 782 olmak üzere, toplam bin 471 aday yerleşti.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

163
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

317
Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

107
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

177
Apple ürünlerine zam geldi

Apple ürünlerine zam geldi

213
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

57
Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM