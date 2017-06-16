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KPSS sonuçları açıklandı

KPS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM KPSS sınav sonuçlarını erişime açtı.

16.06.2017 - 19:24
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  2. Eğitim

KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik Alan Bilgisi ve Genel Kültür-Genel Yetenek sınavlarının sonucu az öne ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime sundu.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

A GRUBU KADROLAR

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına..

B GRUBU KADROLAR

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir

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