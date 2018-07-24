KPSS soruları ve cevapları yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi yaptığı duyuruda Lisans düzeyindeki KPSS soruları ve cevap anahtarını yayınladı.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYIN

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler.

BU SENENİN EN POPÜLER SORUSU

Sınavda Türkiye'nin ilk Milli Parkı'nın nerede olunduğu soruldu. Şıklarda ise Yozgat, Ankara, Çankırı, Çorum ve Bartın'da bulunan milli parklar yer aldı.

İlk milli parkın Yozgat'ta olacağına ihtimal vermeyen adaylar yanlış cevap vermiş oldu.