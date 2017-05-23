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KPSS temel soru kitapçığı erişimde

Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet adresinden 21 Mayıs'ta yapılan KPSS'deki soruların belirli bir kısmına erişebilecek.

23.05.2017 - 15:41
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KPSS temel soru kitapçığı erişimde

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Mayıs'ta yapılan KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri) temel soru kitapçıkları, sınava başvuran adayların, soruları inceleyebilmeleri amacıyla erişime açıldı.

10 GÜN SÜRE

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, KPSS'ye başvuran adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceği ifade edildi.

YÜZDE 10'UNA ULAŞILABİLİYOR

Adayların, KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Testi Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 20'si ile Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) Temel Soru Kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'una ulaşabileceği bildirildi.

KPSS A grubu ve öğretmenlik sınav sorularının, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde ve telif hakları ÖSYM'ye ait olacağı belirtilirken, ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayınlanamayacağı kaydedildi.

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