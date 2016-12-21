KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu ve robotu (2016) ile ilgili tüm güncel gelişmleri haberimizden takip edebilirsiniz..

TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

Bu sabah itibari ile ÖSYM tarafından yürütülen KPSS tercihleri için süreç başladı. Tercih kılavuzu için arayışlarına devam eden adaylar, KPSS tercih robotu üzerinden kendi bölümleriyle ya da 2001, 3001, 4001 kadrolarıyla tercihlerini simüle edebilecekler.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2016 İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİH ROBOTU 2016 İÇİN TIKLAYINIZ

2016 KPSS TERCİHLERİ NE KADAR SÜRECEK?

KPSS tercihleri saat 10.00 itibariyle ÖSYM İnternet sitesi üzerinden erişime açıldı. Duyuru şu şekilde yapıldı; KPSS 2016/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar tercihlerini 21 - 30 Aralık 2016 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir.

KPSS TERCİHLER NASIL YAPILIYOR?

İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Aralık 2016, saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini Ek’te yer alan KPSS-2016/2 Tercih Kılavuzunda yer alan kurallara göre, internet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri önem arz etmektedir. Adaylara saygıyla duyurulur.

2051 KADRO VE POZİSYON

Devlet Personel Başkanlığı, adaylara E- Devlet hizmetleri arasında yer alan tercih rehberi hizmetini hatırlattı. İşte, memur adaylarını oldukça ilgilendiren KPSS tercihleri ve tercih robotuyla ilgili detaylar Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirme yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığınca onaylanan 2.051 kadro ve pozisyon için tercihler yapılmaya başlandı.