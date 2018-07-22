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KPSS'nin ilk oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları başladı.

AA | 22.07.2018 - 10:30..
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları başladı. Adaylar üst aramalarının ardından sınav salonlarına alındı.

KPSS'nin ilk oturumu başladı


GEÇ KALANLAR SINAVA ALINMAYACAK

KPSS lisans düzeyi çoklu oturumlar şeklinde düzenlenecek. KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 234 bin 617 aday, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna girecek adaylar saat 10.00'dan sonra, Eğitim Bilimleri oturumuna katılacaklar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Adaylara, sınavın Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda 120 soru için 130 dakika, Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

KPSS'nin ilk oturumu başladı

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