taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.474
USD
4,8532
EURO
5,6453
ALTIN
193,61
PETR
74,0900

KPSS'ye 1 milyon 234 bin aday girecek

ÖSYM'nin 22 Temmuz'da düzenleyeceği KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'na 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak.

AA | 13.07.2018 - 13:52..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Temmuz'da yapılacak KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı'na 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak.

81 İLDE YAPILACAK

2018-KPSS lisans sınavı, çoklu oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek. KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı 22 Temmuz 2018 sabah oturumunda yapılacak. 81 ilde yapılacak sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.

2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek. 5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.

KPSS'ye 1 milyon 234 bin aday girecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

Adnan Oktar para dolu çantayla kaçıyordu

164
Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

Muharrem İnce 24 Haziran gecesi sarhoştu iddiası

319
Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

Bitlis'te Mehmetçik'e teslim olan PKK'lı

107
Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

Başkan Erdoğan'dan Binali Yıldırım'ı duygulandıran sözler

183
Apple ürünlerine zam geldi

Apple ürünlerine zam geldi

213
Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

Komutan Ala: Milletimiz tüm dünyaya mesaj verdi

57
Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

Erdoğan ile Macron arasında samimi görüşme

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM